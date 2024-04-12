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"Операция" по спасению хомяка умилила казахстанцев

Спасение хомяка, паводки, Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 17:01 Фото: pixabay
В соцсетях распространяют видео спасения дикого хомяка в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику указано, что по дороге в садоводческое товарищество "Старт" "дачный председатель Руслан" спас маленькое животное – хомяка.

"Хоть немного добра от всей этой ситуации", – добавили авторы поста.

На видео мужчина умиляется сидящему на железной оградке хомяку: "Смотрите, бедолага". Спаситель животного, разговаривая с ним, доставил его на сушу. Придя в себя, хомяк неторопясь ушел.

В комментариях люди оценили поступок мужчины:

  • Ничего милее сегодня уже не увидите.
  • Какой человечный человек! Даже такое мелкое существо спас! Молодец!
  • Бедный зверек, перепуган, но как и все мы жить хочет.
  • Жалко все живое. Тем более когда такое бедствие. Даже в джунглях во время засухи у животных перемирие.
  • Немного позитива не помешает.

Кто-то в спасенном зверьке узнал "карбыша" – полевого хомяка.

Утром 12 апреля стало известно, что большая вода добралась до Петропавловска.

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