"Операция" по спасению хомяка умилила казахстанцев

В соцсетях распространяют видео спасения дикого хомяка в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику указано, что по дороге в садоводческое товарищество "Старт" "дачный председатель Руслан" спас маленькое животное – хомяка.

"Хоть немного добра от всей этой ситуации", – добавили авторы поста.

На видео мужчина умиляется сидящему на железной оградке хомяку: "Смотрите, бедолага". Спаситель животного, разговаривая с ним, доставил его на сушу. Придя в себя, хомяк неторопясь ушел.

В комментариях люди оценили поступок мужчины:

Ничего милее сегодня уже не увидите.

Какой человечный человек! Даже такое мелкое существо спас! Молодец!

Бедный зверек, перепуган, но как и все мы жить хочет.

Жалко все живое. Тем более когда такое бедствие. Даже в джунглях во время засухи у животных перемирие.

Немного позитива не помешает.

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