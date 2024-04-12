"Операция" по спасению хомяка умилила казахстанцев
Фото: pixabay
В соцсетях распространяют видео спасения дикого хомяка в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.
В описании к ролику указано, что по дороге в садоводческое товарищество "Старт" "дачный председатель Руслан" спас маленькое животное – хомяка.
"Хоть немного добра от всей этой ситуации", – добавили авторы поста.
На видео мужчина умиляется сидящему на железной оградке хомяку: "Смотрите, бедолага". Спаситель животного, разговаривая с ним, доставил его на сушу. Придя в себя, хомяк неторопясь ушел.
В комментариях люди оценили поступок мужчины:
- Ничего милее сегодня уже не увидите.
- Какой человечный человек! Даже такое мелкое существо спас! Молодец!
- Бедный зверек, перепуган, но как и все мы жить хочет.
- Жалко все живое. Тем более когда такое бедствие. Даже в джунглях во время засухи у животных перемирие.
- Немного позитива не помешает.
Кто-то в спасенном зверьке узнал "карбыша" – полевого хомяка.
Утром 12 апреля стало известно, что большая вода добралась до Петропавловска.
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