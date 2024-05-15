500 акмолинских военнослужащих нашли работу с помощью госпроекта

В Акмолинской области ведется планомерная работа, направленная на трудоустройство и обучение молодежи, пожилых людей, социально уязвимых слоев населения и военнослужащих. 500 акмолинских военнослужащих уже нашли работу с помощью проекта "Елге қызмет – абыройлы міндет", сообщает Zakon.kz.

В начале года "Молодежно-ресурсный центр" Управления внутренней политики Акмолинской области презентовал проект, направленный на занятость военнослужащих. Сегодня свои плоды дал проект "Елге қызмет – абыройлы міндет", направленный на трудоустройство молодежи и военнообязанных, прошедших воинскую службу.

Как проинформировали в МРЦ Акмолинской области, проект будет способствовать трудоустройству молодежи, прошедшей военную службу, развитию патриотизма, гражданского долга и любви к Родине. К тому же начинание поспособствует повышению благосостояния данной категории граждан.

Фото: МРЦ Акмолинской области

"Молодежно-ресурсным центром Акмолинской области заключен меморандум с 6 организациями, опубликовано 20 тематических видеороликов, охвачено 155 534 просмотра. В результате данной работы в Департамент полиции трудоустроено 55 человек. По Акмолинской области на службу по контракту трудоустроено 453 человека, из них в Вооруженные силы – 275, в службу гражданской обороны – 15, в Комитет национальной безопасности, а точнее, Пограничную службу КНБ – 163 человека. К тому же в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области трудоустроены 12 человек, обучаются 11 человек", – акцентировал руководитель Молодежно-ресурсного центра области Дастан Ермеков.

Спикер уведомил, что в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по данному проекту на вакантные должности пожарных и водителей трудоустроено 36 граждан. Кроме того, в регионе молодежными ресурсными центрами заключены меморандумы с соответствующими органами, проведены тренинги по трудоустройству, круглые столы, ярмарки вакансий.

"На сегодняшний день количество трудоустроенной молодежи составляет 155 человек. К тому же нашими коллегами в регионах проконсультировано 276 молодых людей. Также сделано свыше 800 тематических информационных публикаций, которые набрали 516 362 просмотра. Работа, направленная на трудоустройство, будет продолжена в области, за первый квартал текущего года было достигнуто немало результатов. Кроме того, при поддержке областного управления внутренней политики мы наметили планы дальнейшего сотрудничества между военными учебными заведениями и воинской частью", – сообщил Дастан Амангельдинович.

Психологом-социологом областного молодежно-ресурсного центра области оказана психологическая помощь и тренинги, была проведена работа в организациях, с которыми заключен меморандум в рамках проекта "Елге қызмет – абыройлы міндет".

Фото: МРЦ Акмолинской области

В частности, в Департаменте по делам обороны Акмолинской области проведена работа с призывниками весеннего срока, студентами специальности "чрезвычайные ситуации" отдела гражданской защиты высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты города Кокшетау, срочными призывниками Щучинского филиала Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническое училище Министерства обороны Республики Казахстан".

Как сообщили в Управлении внутренней политики Акмолинской области, общий охват присутствующих в тренингах по жизненно важным навыкам составил 90 молодых граждан.