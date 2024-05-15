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Изменение Правил аттестации учителей в Казахстане объяснили в Минпросвещения

аттестация, учитель, Минпросвещения, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 20:14 Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Светлана Жумадильдаева на брифинге в СЦК 15 мая рассказала, почему пересмотрели Правила проведения аттестации учителей в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жумадильдаева отметила, что для выработки правил аттестации была создана рабочая группа, в которую вошло более 60 человек. Это не только педагоги, но и представители НПО в области образования.

"Многие нормы, которые были приняты, были приняты вместе с нашим педагогическим сообществом. И если мы говорим о пожеланиях педагогов, то не всегда их желания, видение новых правил совпадали с видением представителей НПО, которые занимаются исследованием в области качества образования. Они, безусловно, в большей степени для рабочей группы показывали аргументы, что на сегодня есть необходимость провести полностью еще раз аттестацию с прохождением тестов", – добавила она.

При этом вице-министр напомнила, что на сегодняшний день в рамках поручения Минпросвещения разработан новый подход по непрерывному профессиональному развитию педагога.

"Начиная с 1 января 2025 года эффективность труда наших педагогов будет оцениваться на электронной платформе "Устаз", которая полностью будет оцифрована и позволит вести мониторинг эффективности деятельности педагога. При этом наиболее высокий удельный вес оценки приходится на практическую деятельность педагога – это анализ его урока, умение применять эффективно методы и приемы обучения, а также качество обучения в классах, в которых работает педагог. Для того, чтобы перейти на данную платформу, когда у нас уже при тестировании будет оцениваться только знание предмета педагогом, а вопросы педагогики и методики перейдут в практическую плоскость, рабочей группой было принято решение о том, что наши педагоги в переходный период, до 1 января 2025 года, проходят аттестацию со сдачей тестов на знание предмета, методики и психологии", – пояснила Светлана Жумадильдаева. 

Ранее министр просвещения приказом от 2 апреля 2024 года утвердил в новой редакции Правила и условия проведения аттестации педагогов в Казахстане.

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