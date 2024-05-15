Когда в школах и колледжах Казахстана будут сдавать выпускные экзамены

Первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева на брифинге в СЦК 15 мая 2024 года назвала сроки проведения экзаменов для учащихся школ и студентов колледжей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В соответствии с приказом министра просвещения экзамены для учащихся 5-8, 10 классов начнутся с 27 мая. Речь идет об экзамене на знание казахского языка.

"Учащиеся 9 классов госэкзамены будут сдавать в период с 29 мая по 10 июня. Для 11-классников выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня. Торжественное вручение аттестатов запланировано в сроки с 12 по 15 июня", – отметила Наталья Жумадильдаева.

Для студентов организаций технического и профессионального образования итоговая аттестация пройдет в срок до 28 июня, а церемония вручения дипломов – с 28 июня по 1 июля.

Школу окончат в этом году 186 тыс. детей, колледжи – 156 тыс. студентов.

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Ранее в пресс-службе Министерства просвещения РК сообщили, что 25 мая во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года.