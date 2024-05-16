Поддерживают ли мэтры казахстанской культуры идею переименования улиц в Алматы

С таким вопросом наши журналисты обратились к заслуженным деятелям культуры и искусства. Как сообщалось, опубликован проект постановления о переименовании улиц города.

Так, улице Юбилейной в Ауэзовском районе предложили присвоить имя заслуженного артиста Казахской ССР, актера театра и кино Владимира Толоконникова. Части проспекта Юрия Гагарина, от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби – имя народного артиста СССР, оперного певца Ермека Серкебаева.

Как объяснили в маслихате, бульварная часть проспекта Гагарина, начинающаяся от улицы Толе би, обрывается на улице Жандосова, а продолжается лишь через полкилометра, причем уже без бульварной части. То есть выглядит как совершенно иная улица, что затрудняет навигацию для туристов и гостей Алматы. При этом в случае, если решение будет принято, историческая часть проспекта продолжит носить имя первого космонавта, тем более что на ней имеется и самый оригинальный в мире памятник Юрию Гагарину. Роль и заслуги первого космонавта планеты, совершившего свой полет на орбиту с казахской земли, умалять никто не собирается.

Безымянным улицам в Бостандыкском районе и микрорайоне Жас Канат Турксибского района предложили дать имена народных артистов Казахской ССР Юрия Померанцева и Ескендира Хасангалиева, соответственно.

Как поделился актер театра и кино Асанали Ашимов, присвоение имен улицам города – это отличный способ сохранить память выдающихся личностей.

"Улицы, названные в честь таких людей, как Ермек Серкебаев, Владимир Толоконников, Ескендир Хасангалиев, Юрий Померанцев, будут напоминать нам об их вкладе в культуру и искусство нашей страны, а также вдохновлять на новые достижения", – сказал актер.

Известная советская и казахская оперная певица Бибигуль Тулегенова считает, что увековечение таким образом имен великих певцов и актеров –общемировая практика:

"Все знают, кем был Ермек Серкебаев, – знаменитый оперный певец, еще в советское время объездивший с гастролями полмира. Песни нашего замечательного композитора Ескендира Хасангалиева до сих пор трогают за душу, как в те дни, когда я исполняла их впервые", – вспоминает певица.

"Юрий Борисович Померанцев – это же наш алматинский милый доктор! Этот образ, однажды исполненный Юрием Борисовичем, прочно вошел в культурный пласт нашего Алматы. Владимир Алексеевич Толоконников, как сейчас говорят, был звездой театра и кино, а самое главное – истинным алматинцем. Все эти замечательные люди, возвысившие искусство нашего города, нашей страны на международный уровень, безусловно, достойны, чтобы их имена оставались с нами вечно, как географические ориентиры", – сказала Бибигуль Ахметовна.

Казахстанский актер, директор Русского театра драмы имени Михаила Лермонтова Юрий Якушев высказал мнение, что предложение о переименовании части проспекта Гагарина в честь Ермека Серкебаева имеет право на жизнь.

"При этом основная часть проспекта Гагарина остается с тем же именем. Думаю, что можно согласиться с тем, что часть улицы будет носить имя Ермека Серкебаева, тоже очень значимого для Казахстана человека, который прославился на оперных сценах не только у нас в стране", – подчеркнул Юрий Александрович, выразив также благодарность за поддержку предложения назвать одну из улиц именем Юрия Померанцева.

"Конечно, это для нас очень дорого, и, наверное, это тоже своеобразный праздник, потому что Юрий Борисович был достаточно известной личностью не только в Алматы, но и в Казахстане. Поэтому мы очень рады, что улица будет носить его имя. Присвоение улице имени Владимира Толоконникова нам тоже приятно, потому что Владимир Алексеевич создал блестящий образ, благодаря которому о нем заговорили во всем СНГ", – отметил Юрий Якушев.

Михаил Токарев, актер Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова, народный артист РК, уверен, что новые имена позволят будущим поколениям узнать больше об истории родного города и страны.





"Ермек Серкебаев, Юрий Померанцев, Владимир Толоконников, Ескендир Хасангалиев – великие артисты. Несомненно, они заслуживают того, чтобы их имена увековечили таким образом. Я сам с удовольствием прогуливаюсь по улицам, которые носят имена достойнейших людей нашей страны, и каждый раз радуюсь. Например, гуляю по улице имени Розы Баглановой. К тому же это память, которая таким образом передается потомкам. Будущие поколения, гуляя по этим улочкам, наверняка захотят узнать, кем были люди, в честь которых они названы. Город должен хранить память о них на своих улицах, проспектах, возводить скульптуры в их честь. Это правильно", – уверен Михаил Михайлович.