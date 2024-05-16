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В Акмолинской области работы по оценке материального ущерба на стадии завершения

В Акмолинской области работы по оценке материального ущерба на стадии завершения, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:40 Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
В Акмолинской области продолжается работа по оказанию помощи населению, пострадавшему от паводка.

В регионе в полном объеме выплачена единовременная помощь 1626 пострадавшим, обследовано 1818 домов для возмещения ущерба, передает Управление внутренней политики.

Начата работа и по выкупу жилья для жителей, чьи дома не подлежат ремонту.

Буквально недавно аким Акмолинской области Марат Ахметжанов вручил ключи 27 семьям  из Атбасарского района и 13 – из города Кокшетау.

"В рамках исполнения поручения главы государства мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от природной стихии и стали непригодными для жилья. Помимо этого, нами принимаются все меры по возмещению ущерба, выплатам единовременной помощи и многое другое. Предстоит большая работа по восстановлению домов, поврежденной инфраструктуры", – подчеркнул руководитель региона.


В Акмолинской области работы по оценке материального ущерба на стадии завершения, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:40

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области


В числе тех, кто получил ключи, жительница села Борисовка Наталья Заика. Новый дом многодетная мать выбрала в безопасном от подтопления месте.

"В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Хочу выразить слова благодарности президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву  за то, что помогли. Мы никогда не оставляли надежды, что нас не оставят наедине с бедой", – поблагодарила счастливый новосел.

В целом, приобретено 53 квартиры в городах Кокшетау и Атбасар, а также 4 дома в Астраханском районе.

Эта работа будет продолжена. Местные власти планируют выкупить 161 дом в безопасной зоне в зависимости от стоимости жилья в каждом регионе.


В Акмолинской области работы по оценке материального ущерба на стадии завершения, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:40

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области


Отремонтировано 169 домов жителей в восьми районах, где вода нанесла ущерб жилью.

В планах у районных акиматов строительство домов для переселения населения, чьи дома систематически подвергаются подтоплению. В конце мая т.г. будет начато возведение одного 100-квартирного жилого дома в городе Атбасар, 87 частных домов в Буландынском и Жаркаинском районах.

Кроме этого, местным властям предстоит реконструировать дорожную и инженерную инфраструктуру области. На эти цели средства будут выделены из резерва правительства. По поручению вице-премьера восстановительные работы автодорог, мостов и электросетей должны завершиться уже в июле этого года.


В Акмолинской области работы по оценке материального ущерба на стадии завершения, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:40

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области


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