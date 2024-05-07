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Паводки: Более 50 тысяч казахстанцев вернулись домой

Более 50 тысяч казахстанцев вернулись домой, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 11:35 Фото: МЧС РК
В свои дома после начала паводков вернулись 50 467 казахстанцев, передает Zakon.kz.

5 447 человек остаются в пунктах временного размещения, сообщили в МЧС РК.

По республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16,2 млн куб м. талой воды.

В городе Кульсары Атырауской области, городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. За сутки в городе Петропавловск и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 куб. м. воды.  Ведется мониторинг уровня воды на реках.

В Северо-Казахстанскую область направлены силы и средства из ДЧС города Алматы, а также Абайской, Костанайской и Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.

В селе Куйлыс, Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасный мониторинг уровня воды реки Торгай.  За сутки уложено 4 600 мешкотар и 710 тонн инертных материалов.

За прошедшие сутки подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 97 домов, в городе Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области - подтопленных двух многоэтажных жилых домов и территории. Также силами войсковой части Министерства обороны в пригородных территориях города Уральск Западно-Казахстанской области проведена аналогичная работа подтопленных территории общей площадью 65,2 гектара.

В противопаводковых работах задействовано 11 458 человек и 1 289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов.

Ранее в МЧС рассказали, что происходит в городе Кульсары, который сильно пострадал от паводков.

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