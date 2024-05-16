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К собравшимся у акимата жителям Кульсары приехал аким Атырауской области

Аким Атырауской области приехал к собравшимся у акимата людям, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:30 Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Аким Атырауской области Серик Шапкенов 16 мая встретился с жителями Кульсары и выслушал их предложения, сообщает Zakon.kz.

Глава региона сообщил, что компенсация пострадавшим, чье имущество было признано аварийным, будет выплачена по рыночной стоимости, которая по городу Кульсары составляет порядка 200 – 240 тыс. тенге, на специальные целевые счета пострадавших.

По словам акима Атырауской области, денежные компенсации жители Кульсары, пострадавшие во время паводков, должны будут использовать по целевому назначению: на покупку нового жилья, строительство жилья либо на ремонтно-восстановительные работы, сообщил Оперативный штаб по ЧС региона.

"Сейчас в первую очередь пострадавшие от паводка должны ознакомиться с заключением оценки и итогами технической экспертизы имущества и дать свое согласие на выплату денежных средств. Оплата будет произведена в течение двух недель", – сообщил Серик Шапкенов собравшимся.

По состоянию на 16 мая, всего по Жылыойскому району единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 3613 семей. Общая сумма выплаченных средств составляет 1,387 млрд тенге.

Также подготавливают документы для выплаты компенсации за понесенный материальный ущерб. Идет техническое обследование и оценка недвижимого имущества. На данный момент принято всего 2940 заявлений, направлено на рассмотрение 2727 заявлений, проведена оценка 2624 домов, техническое обследование проведено 2671 дома. Выявлено 756 аварийных домов.

"15 мая в Кульсары началась работа мобильных групп по оглашению итогов оценки и технической экспертизы недвижимого имущества. Более 100 жителей Жылыойского района уже получили оценочные листы. В течение двух дней они смогут написать заявление на получение денежных компенсаций. Оценочные работы по всем домам планируется завершить в ближайшие 10 дней", – резюмировали в оперштабе.

15 мая ожидающие выплаты компенсаций жители собрались у акимата Жылыойского района.

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