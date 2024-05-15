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Жители Кульсары собрались у акимата

Жители Кульсары пришли к акимату, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:11 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области объяснил Zakon.kz, почему перед зданием акимата Жылыойского района собрался народ. Как оказалось, жителям Кульсары отвечают на вопросы по компенсации пострадавшим от паводков.

В сообщении штаба за 15 мая 2024 года сказано, что аким Жылыойского района Жумабек Байракбаев проводит разъяснения перед собравшимися о механизме возмещения средств, предоставлении нового жилья.

В Жылыойском районе из 2920 затопленных домов от воды очищено 2906.

"На сегодняшний день технически обследовано 2667 жилых помещений, проведена оценка 2622 единиц жилья. Всего поступило около 3000 заявок. 3904 жителя, пострадавших от паводка, получили 100-процентные единовременные выплаты".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Кроме того, с 289 предпринимателями, имуществу которых был нанесен ущерб, были проведены консультации по возмещению ущерба.

Также во второй половине 15 мая начнется поэтапное и подомовое ознакомление жителей с итогами технического обследования и оценки.

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С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 – дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Не обошлось без жертв. 7 апреля в Кульсары спасатели нашли тела двух мужчин без признаков жизни.

13 мая 2024 года сообщалось, что ситуация в городе стабильная. С подтопленных территорий откачано 5,2 млн кубометров воды.

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