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Воду из России направили в Камыш-Самарские озера Казахстана: там ее не было 20 лет

Воду из России направили в Камыш-Самарские озера Казахстана: там ее не было 20 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 09:12 Фото: pxhere
80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы министерства водных ресурсов и ирригации за 16 мая 2024 года, работу по отправке паводковой воды в озера проводят специалисты областного филиала "Казводхоза".

Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

"Основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза" Министерства водных ресурсов и ирригации", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты "Казводхоза" начали направлять воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

"Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море".Представитель ведомства Молдир Абдуалиева

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