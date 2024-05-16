Воду из России направили в Камыш-Самарские озера Казахстана: там ее не было 20 лет
Согласно сообщению пресс-службы министерства водных ресурсов и ирригации за 16 мая 2024 года, работу по отправке паводковой воды в озера проводят специалисты областного филиала "Казводхоза".
Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.
"Основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза" Министерства водных ресурсов и ирригации", – добавили в пресс-службе.
Кроме того, специалисты "Казводхоза" начали направлять воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.
"Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море".Представитель ведомства Молдир Абдуалиева
15 мая в ведомстве рассказали об уровне воды в реке Жайык (Урал), а также отчитались о ситуации на водохранилищах страны. Подробнее читайте тут.