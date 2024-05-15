Уровень воды в реке Жайык будет повышаться из-за воды, прибывающей из России
Ранее МЧС опубликовало видео, на котором видно, что происходит вокруг села Талдыколь в Атырауской области. По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет", за прошедшие сутки уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся на 4 см и составил 984 см.
"Вода с территории РФ продолжает прибывать. Уровень реки Жайык в Атырау составляет 553 см, в селе Махамбет Атырауской области – 988 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод".Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК
Ситуация на водохранилищах
Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%.
Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%.
Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.
Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%.
Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 85,4%.
Половодье в регионе продолжается.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 59,7%.
В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%.
Все они работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.
"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
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