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В Казахстан продолжает прибывать вода из России: что происходит на водохранилищах

В Казахстан продолжает прибывать вода из России: что происходит на водохранилищах , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:20 Фото: pxhere
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали об обстановке на водохранилищах страны по состоянию на 13 мая 2024 года. По данным специалистов, вода с территории России продолжает прибывать, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 84,6%.

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Также в Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 57%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Ранее сообщалось, что мощный поток воды затопил дорогу в Атырауской области. Перелив воды произошел на автодороге Атырау – Индер – Уральск.

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