В Казахстан продолжает прибывать вода из России: что происходит на водохранилищах
Согласно информации ведомства, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.
Кроме того, в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 84,6%.
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Также в Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 57%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Ранее сообщалось, что мощный поток воды затопил дорогу в Атырауской области. Перелив воды произошел на автодороге Атырау – Индер – Уральск.