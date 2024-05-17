Озеро Сайран, производство детского питания, насосная станция: Досаев осмотрел важные объекты в Алматы

Аким города Алматы совершил рабочий объезд строящихся и реконструированных объектов мегаполиса. Ерболату Досаеву показали окончательный проект модернизации озера Сайран и насосную станцию, а также производство кисломолочной кухни, презентовав проект внедрения такого питания в школах.

Корреспондент Zakon.kz посетил важные локации южной столицы вместе с главой города.



На берегах и в окрестностях озера Сайран уже развернуты активные работы. Видно, что проходит масштабная реконструкция, а в планах – глобальные изменения облика и функционала ключевого водоема Алматы.

О новшествах и фишках для отдыхающих рассказала главный архитектор проекта благоустройства прилегающей территории к озеру Сайран Нелли Лаптева.

По ее словам, на Сайране впервые осуществляется такая глобальная реконструкция, благодаря которой озеро станет любимой точкой отдыха для алматинцев и гостей города.

"Мы соединяем два берега и делаем единую прогулочную набережную длиной в 2,5 км. Будет два понтонных перехода – 250 и 50 метров. Прогулочная зона будет и широкая – почти 11 метров. Здесь будет зеленый массив, который защитит от шума и пыли отдыхающих, создав завершенность комплексу". Нелли Лаптева





Фото: Zakon.kz

Таким образом, будет высажено 372 новых парковых дерева и 3645 деревьев – это новый лесомассив. Плюс к этому, по всей территории появятся лужайки для отдыха, где люди смогут сидеть и лежать.



"На юге озера появится большая пергола – 220 метров. Она невероятно красивая, с динамичной подсветкой, а перед ней будет озеро лотосов, которое не будет спускаться на зиму. Эти растения мы перенесем с Первомайских озер, с той части, где пройдет строительство новой дороги. Таким образом, мы сохраним 404 лотоса". Нелли Лаптева

Также в зоне активности парка появится детский кластер со скейтпарком, роллпарком, расположенный сразу за перголой. На восточном берегу будет и арт-зона "Алые паруса". На западном берегу – теннисные площадки, а на левом – ледовый каток.

Фото: Zakon.kz

Архитектор отметила, что для всех сооружений разработан единый дизайн, а это пять туалетов в равной удаленности, два пункта полиции, спасательные и наблюдательные пункты. Тем самым сделан большой упор на комфорт и безопасность.



Нелли Лаптева подчеркнула, что для такого большого комплекса отдыха не хватает парковки. В свою очередь Ерболат Досаев поручил ответственным лицам проработать вопрос для создания парковочных мест.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос изъятия земель, необходимых в рамках модернизации территории близ озера. В нынешнем состоянии по проекту благоустройства территории, прилегающей к водохранилищу Сайран, на некоторых участках строительство невозможно.

Фото: акимат Алматы

Стало известно, что, по данным Управления земельных отношений Алматы, на заседании Земельной комиссии города Алматы от 7 апреля 2023 года было принято решение о возможности проведения процедуры изъятия земельных участков для благоустройства территории Сайрана.



23 июня 2023 года акиматом принято постановление о начале принудительного отчуждения трех земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенного в Ауэзовском и Алмалинском районах, находящегося в частной собственности, в связи с изъятием для государственных нужд. Общая сумма компенсации составит 1,9 млрд тенге. Эти меры обусловлены созданием ключевых объектов для отдыха.

Также архитектор обсудила с градоначальником вопрос рекультивации земли под высаживание зеленых насаждений, так как в данный момент вокруг озера земля не лучшего качества.

Кроме того, совместно с Департаментом экологии города Алматы отрабатывается вопрос предотвращения фактов слива канализационных вод непосредственно в озеро из частного сектора и верхних районов города.

В завершение встречи Ерболат Досаев отметил, что этот проект должен стать местом притяжения большого числа людей.



"Мне очень бы хотелось, чтобы Сайран стал более привлекательным местом отдыха – одним из полицентров Алматы. Когда мы завершим проект, жители и гости города смогут независимо от сезона проводить время здесь вместе с детьми. В Алматы должны появляться новые места притяжения, куда бы люди стремились и чувствовали себя комфортно и безопасно. И если все пойдет по плану, мы получим отличный проект". Аким Алматы Ерболат Досаев

Срок окончания работ по проекту намечен на декабрь 2024 года.

Фото: акимат Алматы

В ходе рабочего объезда аким Алматы Ерболат Досаев посетил в Алмалинском районе аварийную насосную станцию водоснабжения, расположенную на ул. Волховской.



Она была построена в 1987 году и до сих пор обеспечивает питьевой водой 4 многоэтажных жилых дома, в которых проживают более 500 жителей. Сейчас основная насосная станция не функционирует, отсутствие ремонта на протяжении 32 лет довело объект до аварийного состояния. На данный момент работает лишь резервный насос, изношенный на 90%.

По поручению главы города проведено обследование насосной станции и определена сметная стоимость аварийно-восстановительных работ – 158 млн тенге. Работы планируется начать ориентировочно в июне этого года.

Аким Алматы поручил незамедлительно заняться реконструкцией объекта, обеспечивающего жизнедеятельность жителей, и по завершении работ передать насосную станцию на баланс ГКП "Алматы Су", сделав ее частью городской системы.

Фото: акимат Алматы

Следующим объектом, который осмотрел градоначальник, стал цех по производству кисломолочной продукции SHARMAN. Оно также было реконструировано, обновлено, хотя молочной кухне в стенах этого здания уже более 50 лет.



Продукция является лечебно-профилактической, выпускается для детей и взрослых. Срок хранения продукции – не более 5-7 дней, так как она выращена в лаборатории лишь на четырех заквасочных культурах и молоке, без добавок и искусственных консервантов.

На рассмотрение акиму города представили пилотный проект по внедрению в школьное питание ланчпакетов для учащихся. По словам производителей, этот проект можно назвать "Управление здоровьем школьников путем коррекции нарушения питания".

Фото: акимат Алматы

Туда входит инновационный продукт Balaman на пробиотической и цельнозерновой основе, обогащенный витаминами А, Е, D3, а также горячие мясные и сырные бутерброды, овощи, фрукты, цельное коровье молоко и шоколад с добавлением сухого саумала (сублимированное кобылье молоко).



По словам производителей, прежде чем предложить такой продукт в рацион питания алматинских школ, они провели тестирование. Согласно анкетным данным, 72% детей по достоинству оценили на вкус такие обеды, 65% родителей также понравился такой вариант обедов. Отмечается, что когда тестировали в одной из школ ланчпакеты, практически не оставалась на столах несъеденная еда после школьных перекусов.

Ерболат Досаев отметил, что возможно такой вид питания возьмут на рассмотрение для внедрения в школьный рацион.

"Следует продумать в этом ключе питание "сетами" и, наверное, необходимо его ранжировать по возрасту. У детей в разном возрасте свои предпочтения. Необходимо обсудить этот вопрос с Управлением образования. Также как вариант обсудим и гибридный вариант. Следует понять, подойдет ли такое питание детям. При этом, буфетный вариант также должен быть доступным для учащихся", – заметил аким города.

К слову, этим питанием на данный момент обеспечиваются городские больницы №1 и №2, Центральная клиническая больница МЦ УДП РК ("Совминовская больница") и санаторий "Коктем".