Правительство озвучило колоссальные суммы, выделенные для пострадавших от паводков

На сегодняшний день 24 641 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 9,3 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство РК продолжает работу по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков нынешней весной.

"По состоянию на 17 мая 202 семьи уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 658 новых домов для пострадавших граждан", – сообщили 17 мая в пресс-службе правительства.

Кроме того, 596 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 878 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 10 740 жилых домов, по 8 168 объектам проведена оценка.

Фото: primeminister.kz

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министрам и акимам активизировать работу в пострадавших от паводков регионах.