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Законодательство РК

Правительство РК: Более 20 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

коллаж, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 12:12 Фото: Zakon.kz
В Кабмине Казахстана отчитались, что по состоянию на 11 мая 2024 года более 20 тыс. семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП, сообщает Zakon.kz.
"На сегодняшний день 20 601 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 7,4 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,1 млрд тенге", – говорится на сайте правительства.

С их слов, по состоянию на 11 мая 130 семей уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 239 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 568 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 710 млн тенге. В целом, в пострадавших регионах обследовано 9995 жилых домов, по 7522 объектам проведена оценка.


статистика, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 12:12

Фото: primeminister.kz


"Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", – заключили в Кабмине.

По данным МЧС на 10:00 11 мая, в пострадавших от наводнений районах Казахстана в свои дома вернулись более 54 тыс. человек.

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