Бектенов министрам и акимам: Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших к нормальной жизни

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министрам и акимам активизировать работу в пострадавших от паводков регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что все еще сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в Атырауской области. Поэтому задействованным службам необходимо продолжить проведение противопаводковых работ.

"Особенно это касается населенных пунктов Индербор и Махамбет, где уровень воды в реке Урал уже превысил опасную отметку. Эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток. Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству водных ресурсов и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Урал", – сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, в Актюбинской области также два населенных пункта до сих пор находятся без транспортного сообщения. Также имеются населенные пункты без электричества.

"Нужно ускорять ремонтные работы. Кроме того, с учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки. Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни", – заключил Олжас Бектенов.

Ранее оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщил, что уровень воды в реке Жайык продолжает стремительно расти.

