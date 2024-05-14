Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бектенов министрам и акимам: Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших к нормальной жизни

Бектенов министрам и акимам: Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших к нормальной жизни, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 10:21 Фото: Комитет по ЧС МВД РК
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министрам и акимам активизировать работу в пострадавших от паводков регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что все еще сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в Атырауской области. Поэтому задействованным службам необходимо продолжить проведение противопаводковых работ.

"Особенно это касается населенных пунктов Индербор и Махамбет, где уровень воды в реке Урал уже превысил опасную отметку. Эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток. Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству водных ресурсов и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Урал", – сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, в Актюбинской области также два населенных пункта до сих пор находятся без транспортного сообщения. Также имеются населенные пункты без электричества. 

"Нужно ускорять ремонтные работы. Кроме того, с учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки. Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни", – заключил Олжас Бектенов.

Ранее оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщил, что уровень воды в реке Жайык продолжает стремительно расти

Читайте также

Лето будет жарким: в МЧС заявили о высоких рисках природных пожаров
Лето будет жарким: в МЧС заявили о высоких рисках природных пожаров
Новый пенсионный взнос: сколько уже перевели казахстанцам
Новый пенсионный взнос: сколько уже перевели казахстанцам
виза, путешествие, Казахстан
В Казахстане хотят внедрить новую визу для иностранцев
Тамила Языкова
Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: