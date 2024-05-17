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Сохраняйте спокойствие: полиция обратилась к алматинцам

Сохраняйте спокойствие: полиция обратилась к алматинцам, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 16:43 Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Алматы сегодня, 17 мая 2024 года, обратился к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz

В ведомстве уточнили, что в городе ведутся сьемки художественного фильма "Капитан Байтасов", реконструирующий события 2011 года, имевшие место в Таразе.

"В настоящее время съемочный процесс осуществляется на базе Департамента полиции Алматы. В ходе сьемок (с 16:30 до 19:30) будет осуществлена реконструкция эпизодов с выстрелами холостыми патронами. В этой связи просим граждан проявлять спокойствие и понимание".Пресс-служба ДП Алматы

Газиз Байтасов героически погиб в Таразе 12 ноября 2011 года во время задержания особо опасного вооруженного преступника. Ему посмертно было присвоено звание "Халық қаһарманы". У погибшего остались супруга Гульжамал Тажиева и двое сыновей – Арманжан (2000 г. р.) и Адильжан (2008 г. р.)

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Напомним, в феврале 2023 года в Алматы тоже снимали фильм. Тогда проводились съемки кинокартины Qaitalanbasyn, которую молодые режиссеры решили посвятить январским событиям. Подробнее об этом здесь.

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