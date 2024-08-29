К алматинцам с важной информацией обратились из полиции

Фото: Zakon.kz

Департамент полиции (ДП) Алматы сегодня, 29 августа 2024 года, обратился к жителям и гостям южной столицы с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

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