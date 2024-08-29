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К алматинцам с важной информацией обратились из полиции

К алматинцам с важной информацией обратились из полиции, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 18:55 Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Алматы сегодня, 29 августа 2024 года, обратился к жителям и гостям южной столицы с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в День Конституции, 30 августа, с 09:30 до 11:00 ожидается непродолжительное перекрытие:

  • ул. Сатпаева – от ул. Луганского до пр. Достык;
  • пр. Достык – от ул. Сатпаева до пр. Абая.
"В этой связи полиция Алматы призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно корректировать свой маршрут", – говорится в обращении ДП к жителям и гостям мегаполиса.

Ранее жителей Алматы предупредили о введении временных ограничений на ул. Калдаякова.

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