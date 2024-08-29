К алматинцам с важной информацией обратились из полиции
Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Алматы сегодня, 29 августа 2024 года, обратился к жителям и гостям южной столицы с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Из нее следует, что в День Конституции, 30 августа, с 09:30 до 11:00 ожидается непродолжительное перекрытие:
- ул. Сатпаева – от ул. Луганского до пр. Достык;
- пр. Достык – от ул. Сатпаева до пр. Абая.
"В этой связи полиция Алматы призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно корректировать свой маршрут", – говорится в обращении ДП к жителям и гостям мегаполиса.
Ранее жителей Алматы предупредили о введении временных ограничений на ул. Калдаякова.
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