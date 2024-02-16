Гололед и резкое похолодание: полиция обратилась к алматинцам
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 февраля 2024 года, утром в Алматы резко ухудшились погодные условия. В связи с этим городской департамент полиции обратился к жителям и гостям южной столицы – участников дорожного движения призывают к бдительности и осторожности, сообщает Zakon.kz.
В связи с ухудшениями погодных условий ДП Алматы напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД и соблюдении мер безопасности.
"Уважаемые жители и гости города Алматы! Призываю вас к усилению мер безопасности. Осадки, гололед значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу, пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Асхат Кулбаев.
В полиции также напомнили, что дорога не прощает ошибок и оплошностей.
"Соблюдение ПДД – гарант безопасности вашей жизни и жизни ваших близких!" – добавили в пресс-службе ДП Алматы.
Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до -20°C.
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