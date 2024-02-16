Гололед и резкое похолодание: полиция обратилась к алматинцам

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 16 февраля 2024 года, утром в Алматы резко ухудшились погодные условия. В связи с этим городской департамент полиции обратился к жителям и гостям южной столицы – участников дорожного движения призывают к бдительности и осторожности, сообщает Zakon.kz.

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