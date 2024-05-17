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В микрорайонах Петропавловска продолжается дезинфекция зданий и улиц

В микрорайонах Петропавловска продолжается , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:55 Фото: акимат СКО
С 3 мая текущего года в городе Петропавловске началась обработка территорий, затопленных в результате паводка. Этот процесс проходит в три этапа – дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Все работы проводятся бесплатно.

Дезинфекцией охватываются затопленные районы города, обработка начинается по мере ухода воды. Так, дезинфекция уже проведена на территории микрорайона Подгора, отработано 88 домов и 7 объектов предпринимательства. Аналогичные работы прошли в 63 домах, на 16 дворовых территориях, в 6 жилых помещений, 1 объекте предпринимательства в микрорайоне Хромзавод. На территории микрорайона Кирпичный дезинфекцию провели в 12 домах, охватили 48 дворовых участков.

17 мая, началась дезинфекция еще одного сектора в мкр. Подгора в границах улиц Потанина-Павлова-Береговая.

"Дезинфекция ведется с целью предупреждения вспышек инфекционных заболеваний. Делаются специальные растворы нашим санитарным врачом, опрыскиваются методом распыления. Также работают горячие туманы. Начали 8 мая - это у нас микрорайон Кирпичный, 9 мая - Хромзавод. Потом приступили сюда. Объем раствора разный, зависит от площади. Дезинфекция проводится бесплатно. Ознакомиться с графиком работы специалистов можно на интернет-ресурсах городского акимата".  Руководитель ТОО "Строй монолит" Алмат Сулейменов


В микрорайонах Петропавловска, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:55

Фото: акимат СКО


Эта же компания в ночное время суток на территориях, где прошла дезинфекция, проводит дезинсекцию против кровососущих насекомых. Работы осуществляются исключительно на улицах, тротуарах, дорогах. Также обработкой против насекомых охватываются парки, скверы, пешеходные улицы, места общего пользования. Это Парк Победы, ул. Конституции, Городской парк культуры и отдыха, скверы и т.д.

Работы проводятся с использованием навесных опрыскивателей, ранцевых мотоопрыскивателей, генераторов горящего тумана, автомашины ДУК, задействованы 16 специалистов. Сроки окончания работ зависят от времени ухода воды. Время проведения обработки также может сдвигаться из-за неблагоприятных погодных условий. Работами планируют охватить 100% подтопленных территорий.


В микрорайонах Петропавловска, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:55

Фото: акимат СКО


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