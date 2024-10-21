В Алматы продолжается дезинфекция мусорных контейнеров

В Алматы в рамках республиканской программы "Таза Казахстан" проводится масштабная работа по уборке мусора на территории внутри дворов многоквартирных жилых домов, а также по санитарной обработке контейнерных площадок.

С 18 по 24 октября по эко-акции "Жарқын күз" будут проведены работы по санитарной обработке, мойке и дезинфекции более 700 контейнерных площадок, очистке 24 747 уличных и дворовых урн.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, в целях обеспечения санитарного и эстетического состояния дворовых территорий продолжается работа по модернизации и замене действующих контейнерных площадок на контейнеры заглубленного типа. В период 2024-2025 годов запланирована установка более 2 тысяч новых контейнеров.

Фото: акимат города Алматы

Напомним, в Алматы проходит осенний цикл кампании "Алматы — наш общий дом", в рамках которого в городе ведется активная подготовка к осенне-зимнему периоду.

Фото: акимат города Алматы