В Алматы продолжается дезинфекция мусорных контейнеров
С 18 по 24 октября по эко-акции "Жарқын күз" будут проведены работы по санитарной обработке, мойке и дезинфекции более 700 контейнерных площадок, очистке 24 747 уличных и дворовых урн.
Фото: акимат города Алматы
Кроме того, в целях обеспечения санитарного и эстетического состояния дворовых территорий продолжается работа по модернизации и замене действующих контейнерных площадок на контейнеры заглубленного типа. В период 2024-2025 годов запланирована установка более 2 тысяч новых контейнеров.
Фото: акимат города Алматы
Напомним, в Алматы проходит осенний цикл кампании "Алматы — наш общий дом", в рамках которого в городе ведется активная подготовка к осенне-зимнему периоду.
Фото: акимат города Алматы
Фото: акимат города Алматы