Аким ответил на обвинения бывшей жены в избиениях и истязании

Аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов ответил на обвинения бывшей жены в избиениях и истязании, сообщает Zakon.kz.

Он отрицает слова бывшей супруги Акмарал Умбеткалиевой.

"Ложная информация с необоснованными обвинениями в мой адрес от моей бывшей жены распространилась в СМИ. Не думаю, что нужно комментировать мою личную жизнь. Моя бывшая жена, делает такие заявления, зная, что я публичная личность", – написал аким в Facebook.

Он продолжил, что их совместные дети, две дочки, живут с ним, в любви и ласке.

"Такое решение было принято по воле моих дочерей. Кроме того сообщаю, что суд также вынес законное решение. Прошу СМИ не спешить с выводами по поводу обвинений", – резюмировал Ринат Ибрагимов.

Бывшая супруга акима Макатского района Атырауской области Рината Ибрагимова Акмарал Умбеткалиева обвинила его в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет. Позже в акимате Атырауской области сообщили, что назначили служебную проверку.