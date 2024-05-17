"Избивал в присутствии детей": акимат Атырауской области отреагировал на заявление экс-супруги чиновника

В акимате Атырауской области 17 мая 2024 года отреагировали на заявление жительницы Атырау Акмарал Умбеткалиевой. Она обвинила бывшего супруга Рината Ибрагимова – акима Макатского района Атырауской области – в домашнем насилии, сообщает Zakon.kz.

Ранее Акмарал Умбеткалиева заявила, что экс-супруг Ринат Ибрагимов на протяжении 11 лет совместной жизни избивал и истязал ее в присутствии детей. По ее словам, в отношении чиновника ведется уголовное дело по ч. 2 ст. 107 УК РК. Она попросила общественность и государство помочь ей вернуть детей. В полиции Атырауской области сообщили, что дело в феврале было направлено в суд. А в областном суде уточнили, что дело находится на стадии рассмотрения в суде №2 Атырау и следующее заседание по нему – 29 мая в 10:00.

На заявление бывшей супруги акима Макатского района отреагировали и в областном акимате.

"Сообщаем, что ранее гражданка А. Умбеткалиева в акимат Атырауской области не обращалась. В связи с открывшимися обстоятельствами назначена служебная проверка", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Атырауской области.

Также о систематических избиениях ранее заявила супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш. Карина Мамаш попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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А 13 мая 2024 года в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что Сакена Мамаш лишили должности советника посла РК в ОАЭ, и что по факту заявления супруги проведут служебную проверку.