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Бывшая жена еще одного казахстанского чиновника заявила об избиениях и истязаниях

Бывшая жена еще одного казахстанского чиновника заявила об избиениях и истязаниях, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:14 Фото: Instagram/umbetkaliyeva_notarius, gov.kz
В Казахстане разгорается новый семейный скандал. На этот раз в его центре – аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов. Бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева обвинила чиновника в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Она записала видеообращение, которое опубликовала в Instagram.

"Я, Умбеткалиева Акмарал, жительница города Атырау, хочу заявить на своего бывшего супруга Ибрагимова Рината Хисаевича, занимающего должность акима Макатского района Атырауской области, бывшего спортсмена, участника Олимпийских игр, в отношении которого в данный момент ведется уголовное дело по ст. 107 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести заведомо в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного", – заявила Акмарал Умбеткалиева.

По ее словам, Ринат Ибрагимов на протяжении 11 лет их совместной жизни в присутствии детей избивал женщину и истязал.

"В 2021 году в 04:00 Ибрагимов Ринат в состоянии алкогольного опьянения избил меня, разбил мое лицо на глазах моих детей, после чего я была вынуждена вызвать скорую помощь, милицию. Но так как он умолял меня забрать заявление и простить его ради детей, я была вынуждена отказаться от него. Данный инцидент повторился в 2023 году 31 мая. Ибрагимов Ринат опять же в присутствии наших детей отпинал меня, избил, при этом проговаривая, что сделает меня инвалидом. Вследствие чего я получила перелом крестца позвонка и не могла ходить целый месяц", – рассказала Акмарал Умбеткалиева.

Она отметила, что за это время бывший супруг, пользуясь своим положением и связями, незаконно отобрал у женщины детей.

"Я целый год не видела своих детей, а на все мои попытки встретиться с ними, увидеть их, поговорить с ними я слышу один ответ, что они не хотят меня видеть, что они не хотят со мной разговаривать. Я считаю, что это манипуляция в отношении детей..., чтобы я отозвала свои показания. В связи с этим прошу ваше внимание обратить на то, что в отношении Ибрагимова Рината на протяжении всего этого времени не были предприняты никакие меры по задержанию, уголовному наказанию и отстранению его от должности", – считает Акмарал Умбеткалиева.

В связи с этим бывшая жена чиновника обратилась к казахстанцам и государству за помощью.

"Поэтому я прошу у вас помощи, прошу помощи у нашего государства помочь мне забрать моих детей, наказать виновного и добиться справедливого решения... Пожалуйста, помогите мне", – заключила Акмарал Умбеткалиева.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу областной полиции.

"Дело в суде. Направлено в феврале", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области 17 мая.

В свою очередь в суде региона уточнили, на какой стадии находится дело в отношении акима Макатского района.

"Данное дело на стадии рассмотрения в суде №2 Атырау. Следующее заседание – 29 мая 2024 года в 10:00", – рассказали в пресс-службе Атырауского областного суда.

Ранее о систематических избиениях заявила супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш. Карина Мамаш попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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А 13 мая 2024 года в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что Сакена Мамаш лишили должности советника посла РК в ОАЭ, и что по факту заявления супруги проведут служебную проверку.

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