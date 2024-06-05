Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала

Аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов покинул свой пост после скандала, разгоревшегося в Сети из-за обвинений бывшей супруги в избиениях и истязаниях, сообщает Zakon.kz.

Информацию об увольнении сегодня, 5 июня 2024 года, подтвердили в областном акимате.

"Да, покинул по собственному желанию", – сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области корреспонденту Zakon.kz.

17 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане разгорается новый семейный скандал. В его центре оказался аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов. Бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева обвинила чиновника в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет. Позднее Ринат Ибрагимов ответил на обвинения бывшей жены в избиениях и истязании.

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Ранее, 10 мая, о систематических избиениях заявила супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш. Карина Мамаш попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. По данному факту было возбуждено уголовное дело. А 13 мая в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что Сакена Мамаш лишили должности советника посла РК в ОАЭ, и что по факту заявления супруги проведут служебную проверку.