В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 18 мая

Фото: freepik

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в субботу, 18 мая, в Усть-Каменогорске, Риддере, ночью в Астане, сообщает Zakon.kz.

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