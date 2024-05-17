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В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 18 мая

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 18 мая, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 02:23 Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в субботу, 18 мая, в Усть-Каменогорске, Риддере, ночью в Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в Астане и 16 областях Казахстана на 18 мая объявлено штормовое предупреждение.

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