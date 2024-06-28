Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах РК 29 июня

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в субботу, 29 июня, ожидаются в Риддере и Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

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