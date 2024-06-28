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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах РК 29 июня

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах РК 29 июня, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 02:20 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в субботу, 29 июня, ожидаются в Риддере и Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее штормовое предупреждение было объявлено на субботу в 14 областях Казахстана.

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