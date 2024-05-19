Не смогли добраться до берега самостоятельно: троих жеребят спасли в ВКО
Фото: ДЧС ВКО
В пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области поделились подробностями спасения жеребят в одном из населенных пунктов региона, сообщает Zakon.kz.
В Глубоковском районе, селе Прапорщиково, лошади находились на выпасе. В какой-то момент трое жеребят, переходя водоем, забрались на островок и не смогли добраться по воде до берега самостоятельно.
Фото: ДЧС ВКО
Очевидцы, заметившие бедных животных, вызвали на помощь спасателей. Сообщается, что они прибыли оперативно.
Фото: ДЧС ВКО
Они на лодке добрались до места заточения жеребят и благополучно вызволили их и перегнали до безопасного места.
Фото: ДЧС ВКО
"Всю спасательную операцию животные вели себя спокойно и как будто, слушаясь спасателей, позволили выполнить им все действия аккуратно и без спешки", – говорят в пресс-службе ДЧС ВКО.
19 мая Департамент по ЧС Карагандинской области опубликовал кадры спасения жеребенка, который упал в грязевую яму.
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