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Не смогли добраться до берега самостоятельно: троих жеребят спасли в ВКО

ДЧС, ВКО, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 17:03 Фото: ДЧС ВКО
В пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области поделились подробностями спасения жеребят в одном из населенных пунктов региона, сообщает Zakon.kz.

В Глубоковском районе, селе Прапорщиково, лошади находились на выпасе. В какой-то момент трое жеребят, переходя водоем, забрались на островок и не смогли добраться по воде до берега самостоятельно.

ВКО, Астана, лошади, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 17:03

Фото: ДЧС ВКО

Очевидцы, заметившие бедных животных, вызвали на помощь спасателей. Сообщается, что они прибыли оперативно.

ДЧС, ВКО, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 17:03

Фото: ДЧС ВКО

Они на лодке добрались до места заточения жеребят и благополучно вызволили их и перегнали до безопасного места.

ДЧС, ВКО, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 17:03

Фото: ДЧС ВКО

"Всю спасательную операцию животные вели себя спокойно и как будто, слушаясь спасателей, позволили выполнить им все действия аккуратно и без спешки", – говорят в пресс-службе ДЧС ВКО.

19 мая Департамент по ЧС Карагандинской области опубликовал кадры спасения жеребенка, который упал в грязевую яму.

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