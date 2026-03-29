Гибель малыша на трассе в ВКО: виновный получил год лишения свободы

В Восточно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о гибели ребенка в дорожно-транспортном происшествии. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, отделом полиции Курчумского района завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего главного инженера одной из дорожно-строительных организаций, по вине которого погиб несовершеннолетний пассажир.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что подозреваемый, зная об опасности, которую создают насыпи грунта на проезжей части, не обеспечил установку предупреждающих дорожных знаков.

"По причине допущенных нарушений 31 октября 2025 года на 37 километре автодороги Курчум-Калжыр-Аксуат водитель наехал на насыпь, находившуюся на проезжей части. В результате ДТП его сын 2019 года рождения скончался на месте, дочь 2017 года рождения получила травмы", – говорится в сообщении.

Суд признал инженера виновным по соответствующей статье и назначил наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сроком на год.

