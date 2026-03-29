Происшествия

Гибель малыша на трассе в ВКО: виновный получил год лишения свободы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 23:48 Фото: pexels
В Восточно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о гибели ребенка в дорожно-транспортном происшествии. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, отделом полиции Курчумского района завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего главного инженера одной из дорожно-строительных организаций, по вине которого погиб несовершеннолетний пассажир.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что подозреваемый, зная об опасности, которую создают насыпи грунта на проезжей части, не обеспечил установку предупреждающих дорожных знаков.

"По причине допущенных нарушений 31 октября 2025 года на 37 километре автодороги Курчум-Калжыр-Аксуат водитель наехал на насыпь, находившуюся на проезжей части. В результате ДТП его сын 2019 года рождения скончался на месте, дочь 2017 года рождения получила травмы", – говорится в сообщении.

Суд признал инженера виновным по соответствующей статье и назначил наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сроком на год.

Ранее сообщалось, что бывший игрок карагандинского "Шахтера" Никола Покривач погиб в ДТП.

Канат Болысбек
Читайте также
Лавина полностью перекрыла республиканскую трассу в ВКО
12:57, 13 февраля 2024
Лавина полностью перекрыла республиканскую трассу в ВКО
ДТП с участием автовоза произошло на трассе Алматы – Тараз, есть пострадавшие
12:34, 25 февраля 2026
ДТП с участием автовоза произошло на трассе Алматы – Тараз, есть пострадавшие
Автобус врезался в легковушку на трассе Аса – Акколь, есть погибший
17:56, 12 февраля 2026
Автобус врезался в легковушку на трассе Аса – Акколь, есть погибший
Последние
Популярные
Читайте также
Полузащитник "Зенита" назвал причины победу над "Кайратом"
23:33, Сегодня
Полузащитник "Зенита" назвал причины победу над "Кайратом"
Тимощук прокомментировал встречу "Зенит" - "Кайрат"
22:49, Сегодня
Тимощук прокомментировал встречу "Зенит" - "Кайрат"
ЦСКА под руководством казахстанца увеличил преимущество в битве со СКА в плей-офф КХЛ
22:05, Сегодня
ЦСКА под руководством казахстанца увеличил преимущество в битве со СКА в плей-офф КХЛ
Адиев сделал заявление о слухах вокруг его ухода из "Крыльев" Советов"
21:20, Сегодня
Адиев сделал заявление о слухах вокруг его ухода из "Крыльев" Советов"
