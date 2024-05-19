В каких регионах Казахстана на понедельник объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях страны на 20 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза. Днем град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области северо-восточный, на западе, юге, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза.



Днем на западе Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер западный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер западный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в предгорных, горных районах, днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области – гроза, град. Ветер северо-западный, западный, в центре, на востоке области порывы 17-22 м/с, днем временами 27 м/с. В Конаеве ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем в центре, на востоке, юге Абайской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Втер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.



На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части области 15-20, порывы 23, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. На востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал. Временами пыльная буря. Ветер юго-западный 15-20 м/с.



Ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке области гроза. На юге области – туман. Ветер северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северный, ночью порывы 15-20 м/с.



На юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области – туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.



На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Днем в горных районах области град. Ветер юго-западный, на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на горных перевалах порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-восточный 15-20, ночью на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ранее спасатели обратились к алматинцам в связи с ожидающимся штормом.