Спасатели обратились к алматинцам в связи с ожидающимся штормом
Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы дала рекомендации горожанам в связи со штормовым предупреждением, которое опубликовали синоптики "РГП "Казгидромет". Согласно прогнозу, в регионе ожидаются ливень, гроза, град и ветер до 15-20 м/с, сообщает Zakon.kz.
Спасатели подготовили ряд рекомендаций:
- не оставляйте машины под деревьями;
- ограничьте выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;
- со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
- не прячьтесь под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 мая.
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