Спасатели обратились к алматинцам в связи с ожидающимся штормом

Фото: pixabay

Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы дала рекомендации горожанам в связи со штормовым предупреждением, которое опубликовали синоптики "РГП "Казгидромет". Согласно прогнозу, в регионе ожидаются ливень, гроза, град и ветер до 15-20 м/с, сообщает Zakon.kz.

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