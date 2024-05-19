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Спасатели обратились к алматинцам в связи с ожидающимся штормом

советы спасателей алматинцам, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 19:35 Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы дала рекомендации горожанам в связи со штормовым предупреждением, которое опубликовали синоптики "РГП "Казгидромет". Согласно прогнозу, в регионе ожидаются ливень, гроза, град и ветер до 15-20 м/с, сообщает Zakon.kz.

Спасатели подготовили ряд рекомендаций:

  • не оставляйте машины под деревьями;
  • ограничьте выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;
  • со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • не прячьтесь под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 мая.

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