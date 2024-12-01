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В каких регионах Казахстана на понедельник объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 20:02 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 2 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью ожидается туман.

На востоке Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед. На юге, востоке, в горных районах области туман. Втер юго-западный ночью и утром на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман.

Ночью в горных районах Жетысуской области ожидаются гололед, ночью и утром в центре, в горных районах области туман

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Абайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте.

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