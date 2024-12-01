В каких регионах Казахстана на понедельник объявили штормовое предупреждение
На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.
На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью ожидается туман.
На востоке Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед. На юге, востоке, в горных районах области туман. Втер юго-западный ночью и утром на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.
В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман.
Ночью в горных районах Жетысуской области ожидаются гололед, ночью и утром в центре, в горных районах области туман
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.
На западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
Ночью на севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-18 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На западе, севере, юге Абайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
Ранее синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте.