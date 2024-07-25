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Сирены прозвучат в Алматы 26 июля

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:38 Фото: pxhere
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы выступил с предупреждением. Жителей и гостей города предупредили о включении сирен, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 26 июля 2024 года в 10:00 запланировано проведение командно-штабного учения (КШУ) по оповещению населения при возникновении землетрясения.

КШУ проводится для проверки готовности оборудования оповещения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

"При проверке системы оповещения планируется кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения (сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления)".Пресс-служба ДЧС Алматы

Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС.

"Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации".Пресс-служба ДЧС Алматы

Напомним, что 31 мая 2024 года алматинцы получили необычное уведомление, а именно президентское оповещение.

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Оказалось, что это было тестированием новой системы массового оповещения при чрезвычайных ситуациях.

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