Сирены прозвучат в Алматы 26 июля
Согласно распространенной информации, 26 июля 2024 года в 10:00 запланировано проведение командно-штабного учения (КШУ) по оповещению населения при возникновении землетрясения.
КШУ проводится для проверки готовности оборудования оповещения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
"При проверке системы оповещения планируется кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения (сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления)".Пресс-служба ДЧС Алматы
Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС.
"Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации".Пресс-служба ДЧС Алматы
Напомним, что 31 мая 2024 года алматинцы получили необычное уведомление, а именно президентское оповещение.
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Оказалось, что это было тестированием новой системы массового оповещения при чрезвычайных ситуациях.