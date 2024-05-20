В Алматы благоустроят Терренкур, который не ремонтировали 20 лет

Алматинцев встревожил внешний вид одного из некогда излюбленных мест отдыха. Горожане распространяют фотографии, на которых видны кучи мусора на фоне почти разрушенного Терренкура. Акимат города дал Zakon.kz разъяснение по ситуации с одним из красивейших мест южной столицы.

На снимках видно, что территория водоема больше похожа на запустелые развалины с горами мусора и разбросанными кусками труб. В верхней части Терренкура, на месте живописного пруда, сейчас виднеется разбитый водоем. Вокруг стоят битком заполненные урны. На дне водоема – болотная лужа с раскуроченными берегами. Совсем недавно здесь плавали утки, которых подкармливали детишки, прогуливающиеся с родителями.

На запрос редакции в городской администрации рассказали, что территорию Терренкура готовят к масштабной реконструкции.

"В Алматы начнется реконструкция участка общей площадью 3,4 га вокруг водоема парковой зоны Терренкур. Зона находится в восточной части, пролегая параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык. Здесь расположится обширная зона отдыха, прогулочная тропа вдоль пруда и пешеходный мост. На территории живописного пруда будет установлена сцена для выступлений у воды. Напротив нее расположится современный амфитеатр под открытым небом". Акимат Алматы

В администрации отметили: отсутствие воды в водоеме объясняется тем, что в рамках реконструкции предусмотрено благоустройство пруда.

"Подача будет восстановлена после завершения работ. Реконструкция начнется в начале июня и завершится к концу текущего года", – заявили в акимате.

Преобразится и знаменитая на Терренкуре ротонда, которая за 20 лет пришла в неудовлетворительное состояние.

"Для комфорта посетителей будут установлены новые детские и спортивные площадки, скамейки и урны, опоры освещения. Запланированы работы по озеленению участка площадью 19,6 тыс. кв. м, укладке тротуарной плитки на 2,8 тыс. кв. м и внедрению системы автополива". Акимат Алматы

По мнению властей города, обновленное общественное пространство превратит участок в комфортную и привлекательную зону отдыха для алматинцев и гостей города.

Кроме того, в акимате поделились эскизами будущей реконструкции Терренкура.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Терренкур находится в восточной части Алматы. Это алматинская "тропа здоровья", которая устремляется от центра города к предгорной части. Она построена в 1974 году и пролегает параллельно ул. Таттимбета и пр. Достык, ремонт не проводился здесь более 20 лет.

Длина тропы Терренкура – 4,5 километра, наивысшая его точка составляет 1058 метров, а низшая – 876 метров над уровнем моря.

В верхней части Терренкура находится живописный пруд с утками, которых подкармливали местные жители. Вокруг расположены воркаут-площадки, теннисные столы и футбольное поле.

Летом прошлого года акимат Алматы вернул в государственную собственность часть водоема на Терренкуре. Часть водоема там была в частных руках, но в рамках развития общественных пространств района ее вернули в государственную собственность.