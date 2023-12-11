Что стало с заброшенным участком Терренкура в Алматы

Такие районы, которые были неприметными и вдруг превратились в место притяжения горожан и стали центром современного искусства, есть во многих городах мира. Теперь в их числе и Алматы, потому что заброшенный участок Терренкура превратили в уличную художественную галерею, сообщает Zakon.kz.

В vecher.kz напомнили, что раньше участок Терренкура по ул. Оспанова – от пр. Достык до реки Есентай – был узким и гулять в этой зоне было просто невозможно, а в сравнительно короткий срок он совершенно преобразился.



Работы начались по поручению акима Алматы Ерболата Досаева. Здесь проложили асфальт, некоторые участки оформили брусчаткой, тротуар расширили, чтобы горожанам было комфортнее совершать прогулки.

Но самое интересное заключается в другом – акимат Медеуского района пригласил к сотрудничеству известных алматинских стрит-артистов группы Repas, и они превратили заброшенный участок в художественную галерею под открытым небом, расписав обычную серую стену.

Фото: Кайрат Конуспаев

На этом огромном холсте длиной 420 м создали десятки композиций, над которыми трудились 80 художников. Несмотря на то, что все сюжеты на первый взгляд кажутся разными, есть нечто, что их объединяет.

Идея проекта в том, что он олицетворяет казахский алфавит. Каждый из художников выбрал себе определенную букву и, отталкиваясь от нее, создавал свой рисунок. К тому же алфавит ведь вообще имеет большое значение в творчестве стрит-артистов, у каждого есть собственная, особая подпись, так что буквенные символы для них символичны.

В итоге каждый мурал можно рассматривать бесконечно, ведь в настенных рисунках очень много деталей. Это и казахские национальные орнаменты, и популярные смайлы, и грациозные восточные красавицы. Все это наглядно показывает яркое разнообразие современного мира. Такие насыщенные и разнообразные сюжеты получились оттого, что над ними работали разные художники, и каждый вложил в рисунок что-то свое.

Например, Евгений Chervi посвятил работу своему коту, который недавно погиб в пожаре. Художник приютил усатого друга на балконе, а чтобы тот не замерз, установил радиатор. В итоге случился пожар, квартира сгорела, огонь унес жизнь четвероногого друга. Памяти о нем художник решил посвятить свою работу в проекте.

Фото: Кайрат Конуспаев

В целом, рассказывать отдельно о работе каждого художника непросто, потому что все они насыщены деталями. Главное, что в итоге получился уникальный проект не только для Алматы или даже Казахстана, но и для всей Центральной Азии.

"Это действительно на сегодня самое масштабное в регионе полотно для муралов. Насколько известно, в Центральной Азии это единственный почти полукилометровый холст для муралов. Проект уникален еще и тем, что художникам дали карт-бланш. Чаще всего ведь стрит-артисты у нас работают по заказам, например, оформляют какое-то заведение, где, конечно, есть четкая концепция. Все должно быть выполнено в определенной стилистике, художники не могут проявить индивидуальность. А в рамках этого проекта их никто не ограничивал, каждый мог воплотить на стене то, что хотел. Думаю, это еще один пример того, как акимат Алматы поддерживает современную культуру, помогает развитию креативных индустрий в мегаполисе", – рассказал руководитель Almaty Creative Bureau Кристина Бекмурзаева.

Он подчеркнул, что "вместе мы делаем Алматы еще краше и привлекательнее".

Фото: Кайрат Конуспаев

Волшебное преображение заброшенного участка в новую городскую достопримечательность стало возможным благодаря неустанной работе коммунальных служб и самых ярких представителей мира современного искусства. К работе приступили в середине лета, сейчас обновленная прогулочная зона готова уже на 95 процентов. Остались мелкие работы, но алматинцы и гости города будут слишком заняты рассматриванием полотен уличных художников и могут даже не заметить, что рабочие все еще приводят в порядок обновленную зону, доводя все до идеала. Например, на днях установят вечернее освещение. Впрочем, чем долго рассказывать, лучше посетить галерею под открытым небом и увидеть все своими глазами.

Фото: Кайрат Конуспаев

5 декабря 2023 года стало известно, что в Алматы построили три новых пешеходных моста. Подробности по ссылке.