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Дамбы срочно возводят на трассе Атырау – Индер из-за разлива реки Жайык

Дамбы срочно возводят на трассе Атырау – Индер из-за разлива реки Жайык, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 17:37 Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
В Атырауской области сегодня, 20 мая 2024 года, на трассе Атырау – Индер произошел разлив реки Жайык (Урал). В связи с этим срочно возводят защитные дамбы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации оперштаба по ЧС Атырауской области, факт разлива воды на поверхность трассы Атырау – Индер зафиксирован на 25-м км.

"В связи с этим срочно ведутся работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Жайык (Урал)", – заявил заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов.

Он уточнил, что на месте происшествия ведутся работы по возведению дамбы с привлечением 15 единиц тяжелой техники.

"Сотрудники департамента полиции обеспечивают движение транспорта", – рассказал Нуржан Ермуханов.

Также проводится работа по направлению разлившейся воды в овраги, старые русла и на канал Соколок.

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