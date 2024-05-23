Река Жайык вновь вышла из берегов в Атырауской области

В Атырауской области река Жайык (Урал) вновь вышла из берегов. Об этом 23 мая 2024 года проинформировал заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в связи с выходом из русла воды реки Жайык на участке 80-85-го км автодороги Атырау – Уральск возможно закрытие движения для легкового автотранспорта с сегодняшнего дня.

"Созданы условия для транспортного сообщения по альтернативной дороге – трассе Атырау – Индер областного значения с переходом через мост в районе Махамбета", – цитирует оперштаб по ЧС Атырауской области Кайрата Нуртаева.

Ранее сообщалось, что ночью 23 мая 2024 года в Махамбетском районе Атырауской области началась полная эвакуация населения из-за того, что на реке Жайык прорвало дамбу. Под утро в МЧС заявили, что размытую дамбу восстановили.