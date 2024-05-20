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В Атырау уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку на 23 см

В Атырау уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку на 23 см, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 09:40 Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сегодня, 20 мая 2024 года, опубликовал данные по уровню воды в реке Жайык (Урал), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 08:00 (по сравнению с 08:00 19 мая) уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в административном центре Атырауской области и двух селах:

  • Жайык – Атырау 573 см, +3 см, критический уровень 550 см;
  • Жайык – Махамбет 1015 см, +4 см, критический уровень 850 см;
  • Жайык – Индербор 1016 см, -5 см, критический уровень 845 см.

Также уровень воды приближается к критической отметке в двух других селах региона:

  • Жайык – Жанаталап 416 см, + 4 см, критический уровень 500 см;
  • Жайык – Еркинкала 374 см, + 4см, критический уровень 450 см.
В Атырау уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку на 23 см, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 09:40

Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau

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