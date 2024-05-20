В Атырау уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку на 23 см

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сегодня, 20 мая 2024 года, опубликовал данные по уровню воды в реке Жайык (Урал), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 08:00 (по сравнению с 08:00 19 мая) уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в административном центре Атырауской области и двух селах:

Жайык – Атырау 573 см, +3 см, критический уровень 550 см;

Жайык – Махамбет 1015 см, +4 см, критический уровень 850 см;

Жайык – Индербор 1016 см, -5 см, критический уровень 845 см.

Также уровень воды приближается к критической отметке в двух других селах региона:

Жайык – Жанаталап 416 см, + 4 см, критический уровень 500 см;

Жайык – Еркинкала 374 см, + 4см, критический уровень 450 см.

Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau

Материал по теме Уровень воды в озере Балхаш увеличили еще на 8 см

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.