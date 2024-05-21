В Астане начали ремонтировать дорогу республиканского значения

На участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход Астана" с 21 мая 2024 года начали проводить плановый средний ремонт. В связи с этим в АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили схему объезда, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании уточнили, что плановый средний ремонт на 46-53 км автодороги будет проводиться по 25 мая.

"В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут", – добавили в АО "НК "КазАвтоЖол".

Жителей и гостей Астаны попросили проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами.

Схема обхода

Фото: Telegram/qazavtojol

20 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане отремонтируют дорогу 1960-х годов, ведущую к резиденции Жангир хана. Подробнее об этом здесь.