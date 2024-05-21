Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане начали ремонтировать дорогу республиканского значения

В Астане начали ремонтировать дорогу республиканского значения, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход Астана" с 21 мая 2024 года начали проводить плановый средний ремонт. В связи с этим в АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили схему объезда, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании уточнили, что плановый средний ремонт на 46-53 км автодороги будет проводиться по 25 мая.

"В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут", – добавили в АО "НК "КазАвтоЖол".

Жителей и гостей Астаны попросили проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами.

Схема обхода

В Астане начали ремонтировать дорогу республиканского значения, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:15

Фото: Telegram/qazavtojol

20 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане отремонтируют дорогу 1960-х годов, ведущую к резиденции Жангир хана. Подробнее об этом здесь.

Читайте также

Бектенов о детских лагерях в саунах: Мы не должны допустить этого
Бектенов о детских лагерях в саунах: Мы не должны допустить этого
Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации
Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации
Динара Халдарова
Астана 2024 год Ремонт Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Гибель президента Ирана, крушение, пассажир, жив
Один из пассажиров вертолета президента Ирана был жив около часа после крушения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: