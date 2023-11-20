Работу всем: в Карагандинской области активно трудоустраивают людей с инвалидностью

В Карагандинской области открываются рабочие места для людей с инвалидностью. Их оборудуют на предприятиях специальные карьерные центры по заказу местных компаний. Более того, государство помогает платить зарплату.

Благодаря этому работу смогут получить 13 человек с инвалидностью в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. Доступны профессии швей, воспитателей, врачей, сварщиков и бухгалтеров. Как организована работа для людей с инвалидностью на швейном предприятии "Айзере", увидел корреспондент Zakon.kz.

Швейное производство

В городе Шахтинск расширяется производство по пошиву специальной одежды для сотрудников полиции и защитной одежды для промышленных предприятий. Универсальное швейное производство "Айзере" в этом году должно подготовить почти 3 тысячи комплектов формы. От заказов отбоя нет, а вот с кадрами "напряженка". Каждая швея на вес золота, и очень нужны профессиональные руки, поделилась планами директор Каламкас Сауханова. Потому с радостью встретила предложение Центра трудовой мобильности принять на работу слабослышащую жительницу поселка Долинка Светлану Рябцеву. Как общаться и находить общий язык, вопросов даже не было, отмечает руководитель. Новая сотрудница сразу завоевала доверие.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Здесь в цехе у нас 20 человек работает. Это 14 швей, есть закройщик технолог. Все они профессионалы. Но все равно не хватает хороших мастеров. Светлану приняли сразу, даже вопросов не было. У нее инвалидность, она плохо слышит, и пришла к нам через Карьерный центр. Я сразу сказала, пусть приходит, и мы все посмотрим. Так мы принимаем обычно женщин. Мы проверили, шьет она хорошо, не конфликтная. Сразу нашла контакт с нашими девушками. Если громко говорить, она все поймет или по губам поймет. Вот так все объяснили по работе, и дело пошло. Работает с сентября, мы довольны", – рассказала Каламкас Сауханова, директор универсального швейного производства "Айзере".

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Социальное рабочее место

Светлане Рябцевой – 52 года. И всю свою жизнь она "дружит" со швейной машинкой. Искусству владения иглой ее обучили в интернате для слабослышащих детей в Узбекистане. Туда маленькую девочку отправили по состоянию здоровья, рассказала о своем детстве Светлана. С тех пор профессия выручает. В поселок Долинка, что в 11 километрах от Шахтинска, женщина переехала по семейным обстоятельствам из Алматы. В южной столице трудилась в ателье. В "Айзере" нашла не только сплоченный коллектив, но и новых подруг. Женщины вместе изучают особенности пошива полицейской формы и другой спецодежды, и уже, подружившись, совместно отмечают разные праздники.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Я люблю шить и кроить могу. Все вещи – и женские, и мужские. Когда я вернулась в свой родной поселок Долинка, работы не было там. Тяжело найти. В Карьерном центре мне дали адрес этого швейного цеха, и я пришла сюда. Я раньше никогда не шила форму для полиции, сначала смотрела, наблюдала, а потом сама стала шить. Все получается. Девушки со мной хорошо общаются, они стараются говорить со мной ясно, громко. Бывает, я не понимаю, прошу, чтобы повторили. Они повторяют, показывают многое. Сейчас моя заработная плата от 80 до 90 тысяч тенге", – поделилась особенностями своей работы швея Светлана Рябцева.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Рабочее место швеи с инвалидностью оснащено специальным оборудованием не только для слабослышащих, но и для незрячих. В сентябре, перед приходом Светланы, директор швейного производства установила у входной двери световой маяк для маркировки дверного проема. Электронное устройство, оборудованное рассеивателем красного света, информирует о положении нужного выхода. Здесь также есть тифлографика и шрифт Брайля для незрячих работников.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы запланировано создать 13 специальных рабочих мест. По информации кураторов проекта и руководства Карьерного центра, на сегодняшний день были приняты заявки и подписаны договоры на создание и субсидирование специальных рабочих мест в городах Темиртау, Балхаш, Сарань и Бухар-Жырауском районе. Затраты работодателей на монтаж и установку оборудования для оснащения спецмест, выплату заработной платы лицам с инвалидностью возмещаются государством.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Социальное рабочее место" у нас только пока одно. В этом году обратился на эту позицию один человек, Светлана. Мы ее трудоустроили. Но мы от всех принимаем заявки и будем стараться всех нуждающихся обеспечивать работой. Каждому человеку, который придет, мы найдем работу. Будем беседовать с работодателями, если они захотят его взять, мы возьмем заявку от него. Эту заявку будут просматривать в центре трудовой мобильности. Так мы поможем и работодателям найти мастеров", – объясняет детали проекта руководитель Карьерного центра города Шахтинск Рустем Манапов.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

По словам Светланы Рябцевой, она уже привыкла к новому коллективу. Здесь швея трудится на час меньше остальных. С 9 до 17 часов вечера. Дорогу от дома в поселок и обратно оплачивает руководство предприятия. Обедает и отдыхает здесь же вместе с коллегами. На предприятии есть своя столовая. В меню вкусные супы, салаты и плов. Светлана Рябцева планирует продолжить работу в "Айзере", но вместе с тем есть планы по открытию своего ателье. Коллеги по цеху отмечают покладистый характер и старательность мастера.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Мы нашли общий язык. Ведь если человек хороший и добрый, ничего не влияет на общение. Мы громко говорим, она по губам читает. С ней можно посмеяться и на серьезные темы поговорить. Она всегда поддержит. В коллектив влилась. Уже обсуждаем новогодний корпоратив. Готовимся. Многое делаем вместе", – рассказала коллега швея Дайна Сметова.

Работа есть

Для людей с инвалидностью государство может оснастить рабочее место компьютером, ноутбуком, телефоном, сигнальными указателями и многим другим видом необходимого оборудования. Надо только подать заявку, поделился деталями проекта Рустем Манапов, руководитель карьерного центра города Шахтинск. Вместе с тем "социальное место" – не единственный способ получить работу. Свою эффективность показывает специальная квота, по которой в этом году трудоустроены 4 человека. Это воспитатель, врач, сварщик и бухгалтер.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Мы работаем с работодателем и объясняем, что согласно Социального кодексу, они обязаны принимать по квоте. Она принимается ежегодно, и мы ее контролируем. Но еще есть люди с инвалидностью 3 группы. Это рабочая группа. И мы тоже их трудоустраиваем. Для них нет никаких ограничений, и работодатели берут на предприятия, сами платят зарплату. Работа есть, возможности тоже, главное – желание. Мы сможем помочь тогда, когда люди сами к нам приходят. В этом году обратились 63 человека с инвалидностью, и все работают. Учитываются и налоги, и медицинская страховка", – рассказал Рустем Манапов.

Новые возможности

Однако на этом помощь от государства не ограничивается. Развивать свою карьеру может каждый, у кого есть свои бизнес- идеи по развитию нужных для региона производств.

"У нас есть гранты. В этом году мы уже выдали 10 грантов для социально уязвимых слоев населения. И на следующий год примерно такие же планы - 10 человек. Это люди с инвалидностью, многодетные семьи, получающие АСП и воспитывающие ребенка с инвалидностью. Они подпадают под категорию и могут получить грант 400 МРП – 1 млн 380 тысяч тенге на свой бизнес-проект. Люди могут обратиться в Карьерный центр города Шахтинска, и мы направим на обучение по программе "Бизнес - Бастау", – рассказал Рустем Манапов.

На сегодняшний день в Карьерном центре Шахтинска зарегистрировано 143 безработных. Но вакансий гораздо больше – 400. Самые востребованные – технические специальности, энергетики на ТЭЦ, а также сотрудники в различные госучреждения.