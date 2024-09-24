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В Карагандинской области более тысяче человек с инвалидностью помогли с работой

В Карагандинской области более тысячи помогли с работой, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:23 Фото: pexels
В Карагандинской области квоту рабочих мест для людей с инвалидностью увеличили в два раза, в этом задействованы 89 предприятий, сообщает Zakon.kz.


"На сегодня обеспечены всеми мерами содействия занятости 1120 человек с инвалидностью. На вакансии трудоустроены 358 человек. На социальные рабочие места направлены 15, на общественные работы – 290. По проекту "Серебряный возраст" работу нашли 106 человек. Также помогают проект "Первое рабочее место", молодежная практика".  Руководитель управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Асем Джунуспекова

По ее словам, по квоте с начала года трудоустроились 143 человека, и еще предусмотрено около 80 рабочих мест.

Кроме того, работодателями создано 11 специальных рабочих мест для людей с нарушением слуха. Они трудятся мастерами химчистки и ремонта обуви, администраторами, операторами видеонаблюдения в детском саду, автомойщиками и грузчиками, уборщиками, дворниками. На стадии подписания еще одна заявка на два рабочих места в Караганде.

Людям с инвалидностью помогают и в открытии своего дела. Обучение основам предпринимательства проводится по проекту "Бастау Бизнес".

По сведениям управления координации занятости и социальных программ, в этом году защитили свои бизнес-проекты и получили сертификаты 172 слушателя, имеющих инвалидность. Из них 61 получил грант на открытие своего дела.

К примеру, предпринимателем стал прежде безработный инвалид первой группы Виктор Колесников. Он живет в селе Ягодное Абайского района. Получив в прошлом году грант, мужчина оборудовал теплицу, продает выращенные овощи и зелень.

Анатолий Мясников на грантовые средства купил лазерный станок и необходимый инвентарь. Создает для интерьеров детализированные многослойные панно.

Получатели грантов реализуют и социальные проекты. При господдержке в Караганде будет открыт нейрокоррекционный центр детского развития, в Бухар-Жырауском районе – логопедический кабинет, в Каркаралинском районе – центр по изучению английского языка.

В помощь людям с инвалидностью и обеспечивающим уход за ними действует образовательный проект по обучению цифровым профессиям. Курсы открыты на базе "Терриконовой долины". Обучение включает в себя четыре месяца теоретических занятий и два месяца практики, в том числе стажировку в IT-компаниях Караганды.

В Карагандинской области проживают почти 55 тыс. человек с инвалидностью, около половины из них трудоспособного возраста. Работающих около 11 тыс.

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