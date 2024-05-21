Единый экзамен по казахскому языку: будут ли негативные последствия для не сдавших учеников

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая рассказал, будут ли последствия для школьников, не сдавших единый экзамен на знание казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сказал, что экзамен проводится для улучшения качества преподавания казахского языка в школах.

"Я задание давно всем организациям образования дал. Хотел бы сразу отметить, что экзамен проводится для того, чтобы улучшить качество преподавания казахского языка в школах. Экзамен – это одна из мер. Результаты не должны влиять на перевод в другой класс или на ухудшение (положения ребенка – Прим. ред.)", – заявил министр.

По его словам, общее поручение дано всем руководителям школ.

"Мы понимаем, что в некоторых местах, хоть и редко, но есть неправильно понявшие и не правильно исполнившие директора. Обязательно мы предупреждение сделаем, если не поймет, то дальше будут приняты соответствующие меры. То есть, если родители столкнутся с таким фактом, то можно обратиться с жалобой в управления образования, департаменты контроля качества на местах, телефоны на наших сайтах есть, поэтому можно обратиться", – резюмировал глава Минпросвещения.

Гани Бейсембаев напомнил, что экзамен в этом году дети будут сдавать впервые.

"Мною было поручено, раз это впервые, максимально провести данный экзамен на высоком уровне и грамотно. Ущемление прав наших детей в данных экзаменах недопустимо. Это находится под моим контролем. Если будут возникать какие-то вопросы, вы можете обратиться как лично ко мне, так и в любой департамент по обеспечению качества на местах. На жалобу сразу отреагируют и будут приняты соответствующие меры. Или же я об этом узнаю через соцсети. И будет реакция, однозначно", – пригрозил министр.

20 февраля Гани Бейсембаев объяснил, кто и как будет сдавать экзамены по казахскому языку.