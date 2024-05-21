В акимате ЗКО опровергли информацию о строительстве домов госслужащим

В акимате Западно-Казахстанской области отреагировали на публикацию под названием "Новые дома строят родственникам госслужащих – пострадавшие от паводка в ЗКО" в газете "Мой город".

Решением акима Сырымского района №4 от 28.03.2024 года на территории района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Решением акима района №5 от 29 марта 2024 года создана комиссия по подсчету материального ущерба, осмотру пострадавших объектов и населения.

В состав комиссии были включены депутаты районного маслихата, члены общественного совета, представители СМИ, руководители организации и государственные служащие.

"Членами комиссии с целью выявления пострадавших объектов с 30 марта текущего года был начат обход домов и объектов, по результатам которого составлен список затопленных объектов".

В результате работы комиссией установлено, что 253 дома в районе были затоплены. Подрядной организацией по их техническому осмотру было определено ТОО "Даумшар", имеющее соответствующую лицензию и прошедшее аккредитацию.

По его заключению из затопленных 253 домов 114 домов были признаны непригодными для жилья (49 домов в селе Жымпити, 39 домов в поселке Уленти, 25 домов в селе Булдурты, один дом в селе Коздигара), 139 домов признаны подлежащими ремонту.

Строительные работы будут выполнять восемь подрядных организаций. В настоящее время строительные работы начаты и ведутся согласно плану.

"В публикации указано, что якобы новые дома строят для родственников госслужащих, это не соответствует действительности, так как все 114 жителей, для которых строятся новые дома, это жители района".

Кроме того, список 114 пострадавших жителей, чьи дома были признаны непригодными для проживания, был опубликован на официальной странице акимата Сырымского района в социальной сети Facebook и на сайте акимата.