Студенты присоединились к строительству домов для пострадавших от паводков в ЗКО
Фото: Айман Отегалиева
В настоящее время для жителей, чьи дома пострадали от паводка в деревнях Жымпиты, Булдырты, Оленты и Коздигара, строятся 114 новых жилищ. 50 студентов строительной бригады внесут свой вклад на протяжении всего лета, сообщает Zakon.kz.
15 июня в Жымпитах прошло торжественное мероприятие по приему студенческих стройбригад.
"Мы рады, что в Сырымском районе стартовал новый проект партии "Ауыл". Я верю, что этот проект привлечет молодежь к работе, поможет им ощутить потребности народа изнутри, повысит их любовь к Родине. Желаем пострадавшим как можно скорее вернуться в свои теплые гнезда".Аким Сырымского района ЗКО Жумагельды Батырниязов
Фото: Айман Отегалиева
Во время мероприятия студентов призвали к ответственной и качественной работе.
"С первого дня ЧП сотрудники областного филиала партии и более 70 добровольцев приняли участие в строительстве дамб и ликвидации последствий стихийных бедствий. Партия сформировала волонтерский состав и организовала широкомасштабную гуманитарную помощь. По инициативе нашей молодежи двумя грузовиками доставлено в регион более 25 тонн гуманитарной помощи и роздано пострадавшим от наводнения жителям". Председатель молодежного крыла партии "Ауыл" Даурен Рахимбек
Фото: Айман Отегалиева
Молодые строители после торжественного собрания сразу приступили к работе. Аким района и сам принял участие в кладке кирпича.
Ранее сообщалось, что стройотряды будут помогать при возведении домов для пострадавших от паводка в СКО.
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