Возвращение прежнего часового пояса: что думают об этом в правительстве
По словам министра, в этом вопросе есть соответствующий алгоритм, которого нужно придерживаться.
"В течение двух месяцев этот вопрос рассматривается с участием заинтересованных сторон. Поэтому я говорю: давайте дождемся того, чтобы эта петиция набрала необходимое количество голосов. Потом в установленном порядке будем рассматривать однозначно", – сказал Арман Шаккалиев.
Он отметил, что для этого петиция, которую ранее запустили казахстанцы, должна набрать 50 тыс. голосов.
Журналисты поинтересовались, обращался ли кто-то из жителей регионов в министерство с жалобами на семну часов пояса.
"Конкретно к нам в министерство не обращались. Но, как вы помните, это же публичный вопрос. Были комментарии, поэтому мы в курсе, какие регионы и какие вопросы поднимаются. Ждем петицию, потом будем смотреть, реагировать в установленном законодательством порядке", – добавил он.
Ранее вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Мажилиса 15 мая ответил на вопрос, могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс.