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Возвращение прежнего часового пояса: что думают об этом в правительстве

Возвращение прежнего часового пояса, что думают об этом в правительстве, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 14:31 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве 21 мая высказался о возвращении прежнего часового пояса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в этом вопросе есть соответствующий алгоритм, которого нужно придерживаться.

"В течение двух месяцев этот вопрос рассматривается с участием заинтересованных сторон. Поэтому я говорю: давайте дождемся того, чтобы эта петиция набрала необходимое количество голосов. Потом в установленном порядке будем рассматривать однозначно", – сказал Арман Шаккалиев. 

Он отметил, что для этого петиция, которую ранее запустили казахстанцы, должна набрать 50 тыс. голосов. 

Журналисты поинтересовались, обращался ли кто-то из жителей регионов в министерство с жалобами на семну часов пояса.

"Конкретно к нам в министерство не обращались. Но, как вы помните, это же публичный вопрос. Были комментарии, поэтому мы в курсе, какие регионы и какие вопросы поднимаются. Ждем петицию, потом будем смотреть, реагировать в установленном законодательством порядке", – добавил он.

Ранее вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Мажилиса 15 мая ответил на вопрос, могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс.

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