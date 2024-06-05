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Возвращение прежнего часового пояса: когда правительство рассмотрит вопрос

Возвращение прежнего часового пояса: когда правительство рассмотрит вопрос , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин 5 июня 2024 года в кулуарах Мажилиса высказался о возвращении прежнего часового пояса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для рассмотрения этого вопроса запущенная петиция против единого часового пояса должна набрать 50 тыс. голосов. Однако пока петиция все еще не набрала достаточное количество подписей – сейчас там 46,5 тыс. голосов из необходимых 50 тыс.

"Когда петиция наберет 50 тыс. голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке, с привлечением госорганов, экспертов будем рассматривать", – объяснил Серик Жумангарин.

На вопрос о том, есть ли вероятность того, что в Казахстане все же вернут прежний часовой пояс, зампремьера ответил: "Я не хочу сейчас говорить о вероятностях. Давайте дождемся того, наберет ли эта петиция 50 тыс. голосов".

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В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единый часовой пояс (UTC+5). Подробнее – по ссылке.

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