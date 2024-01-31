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Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на работе гаджетов

Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на работе гаджетов Фото: unsplash
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 31 января 2024 года рассказал, не ожидается ли сбоев в работе гаджетов на фоне введения единого часового пояса в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ отметил, что решение о введении единого часового пояса принято.

"С 1 марта мы будем с вами в одном часовом поясе", – напомнил Арман Шаккалиев.

По его словам, не будет сбоев в работе гаджетов.

"Я могу вам с уверенностью сказать, что сегодня автоматическая синхронизация всех гаджетов будет произведена, то есть вам не нужно будет вручную в настройки заходить. Это мы обсуждали с коллегами из МЦРИАП, и никаких сложностей в этом вопросе они не видят. По их данным, они автоматически синхронизируются на 1 марта в 00:00. По ж/д и авиабилетам – коллеги, мы же с вами с этим вопросом не впервые сталкиваемся. Все, что касается технических аспектов перехода, все, что касается синхронизации билетов – вся эта работа поводится. Это же не происходит стихийно", – сказал Арман Шаккалиев.

Ранее он сообщил, что решение о смене часового пояса в Казахстане не будут отменять из-за жалоб жителей ВКО. Арман Шаккалиев подчеркнул, что постановление принято.

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