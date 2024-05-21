Помощника адвоката осудили за избиение полицейских в Караганде

В Караганде юрист избил двух полицейских, которые пытались урегулировать уличный конфликт, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассмотрено в Казыбекбийском районном суде Караганды. Согласно материалам дела, конфликт между юристом и двумя полицейскими произошел 21 сентября 2023 года возле одного из городских кафе.

В тот вечер помощник адвоката отдыхал в кафе, отмечая день рождения друга. В разгар вечера он поссорился с одним из участников застолья, мужчины вышли выяснять отношения на улицу. В это время к ним подошли двое полицейских. Они попытались урегулировать конфликт, но в ответ сначала услышали нецензурную брань, а затем получили несколько ударов по лицу.

Усмирить его удалось, лишь вызвав подкрепление. На момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В суде подсудимый вину признал полностью. Он заявил о раскаянии и попросил дать ему шанс на исправление без реального лишения свободы.

Однако потерпевшие полицейские подсудимого не простили. Они заявили, что на протяжении всего досудебного расследования подсудимый не извинился перед ними.

Суд признал подсудимого виновным по пункту 1 части 4 статьи 380 "Насильственные действия в отношении двух и более представителей власти" УК РК и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии средней безопасности. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Осужденный намерен обжаловать его и подал апелляционную жалобу.

Ранее другого представителя Фемиды, члена региональной коллегии адвокатов Кызылординской области, признали виновным в вымогательстве. Следствие установило, что он неоднократно вымогал чужое имущество, угрожая в противном случае обнародовать информацию, которая могла нанести серьезный ущерб интересам потерпевших и их близких. Его осудили на пять лет лишения свободы.