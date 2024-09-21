Туман, шквал и гроза: в Астане и 16 областях РК объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 22 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.



На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в Туркестанской области на западе, юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Абайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, в центре области 15-18 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе, севере 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 23-28 м/с. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



По Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем в горных районах области – гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 сентября 2024 года.

