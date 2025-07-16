Пособия по инвалидности и потере кормильца в Казахстане: кто получает и сколько

С начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 327,5 млрд тенге. Об этом 16 июля Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Дополнительно к этому, как отмечают в ведомстве, из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 44,8 млрд тенге.

По состоянию на 1 июля 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 541,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 198,3 тыс. человек.

Стоит пояснить, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Кроме того, размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Также участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

Так, по состоянию на 1 июля 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 94,4 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 64,8 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования,

замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 101 702 тенге, 2 группы – 81 362 тенге, 3 группы – 55 474 тенге.

По состоянию на 1 июля средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 70 574 тенге, по потере кормильца – 72 528 тенге.

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